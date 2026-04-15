アトレティコとバルセロナがCLで対決

スペイン1部アトレティコ・マドリードが現地時間4月14日、UEFAチャンピオンズリーグ（CL）準々決勝のセカンドレグで同国のライバルでもあるFCバルセロナと対戦。

1-2で敗れたものの、ファーストレグとの合計スコア3−2で準決勝進出を決めた。そのなかで、試合前に広がった異様な光景に注目が集まっている。

英国のスポーツ専門チャンネル「TNTスポーツ」のXは本拠地メトロポリターノに到着した際のアトレティコのチームバスの航空映像を公開した。沿道に数え切れないほど大勢のサポーターが集まり、無数の発煙筒の煙と大歓声でチームを迎える異様な光景が広がっていた。準決勝進出を懸けたバルセロナとのスペイン対決で、試合前からサポーターのボルテージは最高潮に達していた。

これに対して、SNSでは「狂気だ」「信じられない」「選手はこんな熱烈な出迎えは興奮するだろうな」といったコメントが寄せられるなど話題を呼んでいた。ホームでの試合に敗れたものの、熱狂的なサポーターに後押しされたアトレティコが2016-17シーズン以来9季ぶりに4強へコマを進めた。（FOOTBALL ZONE編集部）