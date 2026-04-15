国土交通省は14日、モバイルバッテリーを機内に持ち込む際の新しいルールを発表しました。これまではなかった個数制限が加わった他、使用そのものがNGになります。背景には、近年の火災件数の増加があります。発火を防ぐための注意点を紹介します。

■GW前の4月24日から適用

森圭介アナウンサー

「あと2週間もするとゴールデンウィーク（GW）です。今年は結構休めば最大12連休ということです。それだけ長い休みになると、ちょっと飛行機で遠いところに行こうかな、と思う方もいるかもしれません」

「そんな時にスマートフォンやタブレット、パソコンなどの充電のためにモバイルバッテリーを使う方も多いかもしれません。ただ14日、モバイルバッテリーの飛行機内の持ち込みの新しいルールが発表されました」

「新ルールはGW前の24日から適用されます。GWにお出かけになろうとする方は必ず押さえておいていただきたいものです。現状でもスーツケースなどに入れてモバイルバッテリーを預けるのは禁止され、手元で保管するように呼び掛けられています」

■モバイルバッテリーを使わず充電を

森アナウンサー

「（国土交通省から）大きく3つの変更点が発表されました。1つ目は持ち込みの個数について。今までは何個でも（100Wh以下）持ち込むことができましたが、1人2個まで（160Wh以下）になります」

「2個あったら十分ではと思うかもしれませんが、（現状でも）預けるのが禁止で、（新ルールで）持ち込みが2個までなので、旅行先には1人あたり2個が最大になります」

「2つ目のルールは充電禁止ということです。飛行機の機内に電源がありますが、ここからモバイルバッテリー自体を充電することも禁止になります。『飛行機の中で（モバイルバッテリーを）満タンにすればいいや』というのはダメになります」

直川貴博アナウンサー

「私も（充電をやったことが）ありました。エコノミークラスなどでも機種によっては（電源が）ついています」

「3つ目のルールは、使用NGということ。モバイルバッテリーからスマートフォンなどに電気を送る、つまりスマホをモバイルバッテリーで充電するのがダメということになります。整理すると、モバイルバッテリー自体を使ってはダメということになるみたいです」

瀧口麻衣アナウンサー

「ゲーム機やiPad、スマートフォンなど3台以上を使う方も多かったと思うので、しっかり押さえておかないといけないですね」

森アナウンサー

「飛行機の中で、電源からゲーム機やスマートフォンに充電することは問題ないです。モバイルバッテリーは家で充電してきてください、飛行機の中で使わないでくださいねということです」

■火災件数、2022年の4倍に

森アナウンサー

「このルールが作られた背景には、モバイルバッテリーが原因の火災が飛行機の内外を問わず、私たちの身の回りで増えているという現状があります」

「総務省消防庁の統計によると、調査を始めた2022年は年間で122件確認されていましたが、どんどん増えて去年は482件まで増えました。火災はニュースで伝えることも多くなりました」

鈴江奈々アナウンサー

「日々のニュースの中でも増えているなという実感があります。モバイルバッテリーの状態を日頃からこまめにチェックしておくのは大事ですよね」

森アナウンサー

「飛行機で発煙・発火する事例もあります。去年10月、那覇発羽田行きの機内で乗客のモバイルバッテリーから煙が上がりました。すぐに消し止められてケガ人はなかったのですが、さぞかし驚かれたお客さんもいると思います」

「さらに去年1月には、韓国の航空会社の機体の屋根の部分が焼け落ちてしまいました。離陸準備中に炎上してケガ人も出たということで、原因の1つとして指摘されているのがモバイルバッテリーです。旅行先に持っていくことがいかに危険かを感じるものです」

■発火を防ぐために…交換目安は？

森アナウンサー

「では旅行先で発煙・発火を避けるにはどうすればいいのか。経済産業省はホームページで、衝撃や圧力を加えること、さらには高温や直射日光によって発熱・発火の危険性があると注意を呼び掛けています」

「だいぶ皆さん気をつけていらっしゃるとは思いますが、具体的な例について、モバイルバッテリーなどを販売するアンカー・ジャパンに聞きました。注意しなくてはいけないポイントがあります」

「1つ目は、お尻のポケットにモバイルバッテリーを入れて、ここからコードを出してスマートフォンを使うのはダメです。ポケットに入れて座ると過度な圧力がかかる可能性があり、バッテリーの内部が破損し、劣化が早まる可能性があるということです」

「そして、寝る前にスマートフォンを使っていませんか？ コンセントまで遠いからと、モバイルバッテリーから充電しながら横になって使っていませんか？ そのまま寝て、モバイルバッテリーの上に布団が乗っかっていませんか？」

「布団などで覆って使わないようにしてください。バッテリーは熱に弱いです。上に何か物がかかってしまうと十分に放熱することができず、バッテリーの寿命を短くする可能性があります」

「長期の使用による劣化でも発火などを引き起こす可能性もあります。膨らんできたら注意が必要ですが、モバイルバッテリーを交換する目安は1年〜1年半です。結構短いと思います」

「バッテリーを空っぽから満タンにして使い切る、このサイクルを1回と数えると、これを300〜500回繰り返すと、新品の時の大体80％ぐらいまでバッテリーの容量が減ってしまいます。毎日使う人は1年〜1年半ぐらいで交換ということになるそうです」

「他にも、見た目で明らかにおかしいなという時は使用を控えていただきたいです。バッテリーが膨らむ、充電や使用中にすぐ熱くなる、前よりも熱く感じるなどの症状が出れば、これも交換のサインです。しっかり対策して使っていただきたいと思います」

「異変があるかどうかを確認していただきたいです。GWが近づいてきので、改めてお伝えします。現時点のルールでもスーツケースに入れて預けることはできません。機内でも座席の上の収納棚に入れず、必ず手元か座席の下に置くことがまず重要です」

「新しいルールとして、持ち込み個数は1人2個まで。バッテリーを充電するのも、バッテリーからスマートフォンなどを充電するのもダメです。飛行機は（関係するのが）自分だけではありません。空の安全を図るためにも、一人一人が気をつけていただきたいです」

（4月14日『news every.』より）