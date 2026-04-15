「ヤンキース１−７エンゼルス」（１４日、ニューヨーク）

エンゼルスが快勝で再び勝率５割に復帰。初回にマイク・トラウト外野手が２試合連発となる５号ソロを放ち、アデル、ソレアと驚異の３連発で主導権を引き寄せ、ヤンキースを圧倒した。

前日にＮＶＰウィナー＆ＷＢＣ米国代表主将・ジャッジとマルチ本塁打でアーチ合戦を繰り広げたトラウト。この日も初回１死無走者から低めのフォーシームを捉えると、左中間スタンドにたたき込んだ。

さらに続くアデル、ソレアと驚異の３連発で３点を先制したエンゼルス。ヤンキースタジアムが大きくどよめいていた。前夜は１０−１１と壮絶な乱打戦の末、サヨナラ暴投で敗れていたが、悪い流れを払拭するかのような３連発だ。

さらに四回にはペラザのソロで追加点を奪うと、六回にモンカダの２点タイムリーで突き放した。八回にはモンカダにもチーム５本目となるソロ本塁打が飛び出した。

投げては先発のデトマーズがジャッジから２三振を奪うなど八回途中４安打１失点、９奪三振の好投を見せた。これでエンゼルスは再び勝率５割に戻した。