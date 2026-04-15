「近くパキスタンで」トランプ大統領がイランとの2回目の協議示唆　バンス副大統領「非常に手応えを感じている」

アメリカのトランプ大統領は14日イランとの2回目の協議について「近くパキスタンで開催される可能性がある」と語りました。

トランプ大統領はニューヨーク・ポストの電話インタビューに応じパキスタンのイスラマバードにいる記者に対し、「そこにとどまるべきだ。2日以内に何かが起こる可能性がある」と伝え、近くイランとの2回目の協議が開催される可能性に言及しました。

トランプ氏はさらにFOXビジネスのインタビューでイランとの戦闘について、「もうすぐ終わると思う」などと語り、戦闘の終結は近いとの認識を示しました。

一方、バンス副大統領は14日訪問先のジョージア州で演説しイランとの和平交渉の難しさを語るとともに「非常に手応えを感じている」と述べ協議の進展に前向きな姿勢を示しました。

バンス副大統領：

イランとの間には大きな不信感がある。その問題を一夜にして解決することはできないが交渉相手は、合意を望んでいたと思う。

バンス氏はさらに「イランが核開発の放棄を約束するなら、我々はイランを繁栄させる。これがトランプ流の壮大な取引だ」と説明し、合意の実現に意欲を示しました。

（フジテレビ国際取材部）