ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などを務め、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。近況を報告しました。

【写真を見る】【ＡＬＳ闘病】声優・津久井教生さん 西城秀樹さんサブスク解禁で思い出回顧「ちびまる子ちゃんの声優は色々な役をやらせていただきました」「声優の仕事の楽しいところです」【ニャンちゅう】





津久井さんはブログの中で「西城秀樹さんの歌がサブスク解禁になったと聞き

さっそくアレクサにリクエストしました♪」と書き出し、「懐かしい曲が流れてきて元気をもらいました」と喜びを伝えています。









西城秀樹さんの曲をよく聴いていた理由として、アニメ『ちびまる子ちゃん』での仕事を挙げています。同作品ではまる子ちゃんのお姉ちゃんが西城秀樹さんの大ファンという設定があり、そのキャラクターが登場する場面を通じて、津久井さんが西城秀樹さんの役を「結構やらせていただいた」とのことです。









津久井さんは「完全な推し活シーンです」と当時の収録を振り返り、「ちびまる子ちゃんの声優は色々な役をやらせていただきました」「こういうのも声優の仕事の楽しいところです」「すごく楽しかったです」と述べています。









今回のサブスク解禁をきっかけに、津久井さん自身もかつての思い出深い仕事を懐かしんでいる様子がうかがえます。









これまでにも津久井さんは、2024年10月の投稿で、罹患公表から5年が経過したことに触れ、「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と周囲への謝意を述べていました。







続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください」とファンへ健康管理の大切さを呼びかけています。







津久井さんは、1992年からNHK教育テレビ（現・Eテレ）で放送が始まった『ニャンちゅう』シリーズのキャラクター『ニャンちゅう』の声を初回から30年以上にわたって演じてきました。それ以外にも『ちびまる子ちゃん』の『関口くん』役、『ご近所物語』の『西野ジロー』役、『忍たま乱太郎』の『楽呂須太夫』役など、数多くの人気作品で声優を務めてきました。過酷な病と向き合いながらも発信を続けるその姿は、多くの人々に勇気を与えています。



【担当：芸能情報ステーション】