１４日に放送されたＮＨＫドラマ「魯山人のかまど」の次週予告に、世界的大ヒット映画にも出演している英国人スターが登場し、ネットがザワついた。

食と美の巨人・北大路魯山人の晩年を描いたドラマで、回顧録を書くためにやってきた記者・ヨネ子（古川琴音）の目を通して、魯山人（藤竜也）の隠された孤独と芸術に向き合う姿勢を描く。

次週はいよいよ最終回。予告では、魯山人のもとに大富豪・ロックフェラー三世が茶のもてなしを受けるためにやってくる…。このロックフェラーを演じるのが、英国人俳優のサイモン・ペッグだ。

ペッグは世界的大ヒット映画「ミッション：インポッシブル」シリーズのベンジー役などで知られる世界的俳優。そんな俳優が日本のドラマに登場するとあって、予告の時点でネットは沸騰。「予告にサイモンペッグ出てたぞ」「ＮＨＫドラマにサイモンペッグ？」「さ、サイモン・ペッグが？」「待って、ＮＨＫドラマにサイモン・ペッグ出るの！？なんの手違い？」「予告でどこかで見た人だと思ったらサイモン・ペッグだった！日本のドラマにも出ていたとは」「サイモン・ペッグがＮＨＫドラマに出演するということにまだ理解が追いついていない」などの声が上がっていた。