先月、福島県の２件のコインランドリーに侵入し、両替機から現金あわせて５０万円以上を盗んだとして、福島県の無職の男が逮捕されました。男は、山形県新庄市でも同様の犯行に及んだとして、先月、逮捕されていました。

警察は男が１人でコインランドリーに侵入し、現金を盗んだとして、調べを進めています。

建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されたのは、福島県福島市に住む無職の男（４１）です。

警察によりますと男は、先月６日午前１時ごろ、福島県福島市内のコインランドリーに侵入し、工具を使って両替機をこじ開け、現金およそ１６万４０００円を盗んだ疑いです。

さらに男は、同じ日の午前３時ごろにも福島市内の別のコインランドリーに侵入し、同様の手口で両替機をこじ開け、現金およそ４０万円を盗んだ疑いが持たれています。

警察によりますと、先月、男は新庄市のコインランドリーに侵入し、両替機から現金およそ２６万円を盗んだとして逮捕されていて、その後の捜査で今回の事件への関与が明らかになったということです。

警察は捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。

警察は男の単独の犯行とみて、犯行動機や余罪などについて調べを進めています。