様々なものの価格が上がり続ける中、きょうは物価の最前線で働く方にいまの傾向を伺います。



札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館・月寒店です。



春らしい天候や気温となっているいま、野菜の価格はどうなっているのでしょうか。



２０２６年は、春野菜がいつもより早く店頭に並んでいる印象ですが？



（中塚誠社長）「そうなんです。ことしはあたたかく、道内のハウスで育ったレタスなどの葉物野菜が例年よりも半月ほど早く出荷されています」





その葉物野菜ですが、いまの価格を見ますと、道産のレタスは１玉で１１７円。３月は関東産のレタスが１３８円だったので、２１円安くなっています。そして道産のニラは１束で１０６円。３月にお店に並び始めた道産のほうれん草は、１袋で１３８円。こちらは１か月安定した価格が続いています。道産の葉物野菜の見通しは？（中塚誠社長）「４月いっぱいまではこの平年並みの価格が続く見通しです」葉物野菜以外は、いまどんな野菜がおすすめですか？（中塚誠社長）「春堀りニンジンも４月から出荷されてきました。価格は平年並みで落ち着いています」春堀りニンジンとは？（中塚誠社長）「前年の秋に畑に種をまいて、冬の間は雪の下で眠らせておいて、春になってから収穫するニンジンです」秋に収穫するニンジンと何が違う？（中塚誠社長）「雪の下で眠らせることでニンジンが糖分を蓄えるために甘くなります」道産の春堀りニンジンのいまの価格は１袋１４９円です。この価格はいつまで続きますか？（中塚誠社長）「４月いっぱいまでは平年並みの価格が続くと思います」札幌市豊平区のスーパー、キテネ食品館から野菜の価格傾向についてお伝えしました。