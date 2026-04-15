【中日】サノー離脱の可能性も…3番細川、4番ボスラーの新打線で快勝！「新たなキーマン」浮上で光明あり

高橋周平は一塁守備でも光るプレーを見せた（C）産経新聞社

この1勝で落ち着くだろうか。

中日は4月14日、豊橋市民球場での広島戦で6-2と勝利。前カードで阪神に3タテを喰らったが、連敗を止めることができた。

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先発で8回途中2失点の金丸夢斗や、最後を締めた松山晋也もよかったが、この試合はやはり打線改造の成功が最大のトピックだ。

スタメンは以下の通り。

（三）福永

（遊）村松

（左）細川

（右）ボスラー

（中）花田

（一）サノー

（捕）石伊

（二）田中

（投）金丸



上位から好調の選手を並べた形。先の阪神戦は相手投手陣に抑えられ、全5チームとの対戦が一巡したタイミングの打線改造。手を打ったと言って良い。

特に3番・細川成也は見慣れない打順だった。細川は今季これまで全試合で4番に座るも、この日は3番に移動。昨季は開幕直後に数試合打ったが、それ以来の3番起用である。3割を大きく超える打率、チーム一の長打力をより活かす意図も考えられる。

果たして、中日は初回から4点を挙げた。細川も走者を2人置いた打席で四球を選び、次打者のジェイソン・ボスラーの先制犠飛を呼び込んだ。