【中日】サノー離脱の可能性も…3番細川、4番ボスラーの新打線で快勝！「新たなキーマン」浮上で光明あり
高橋周平は一塁守備でも光るプレーを見せた（C）産経新聞社
この1勝で落ち着くだろうか。
中日は4月14日、豊橋市民球場での広島戦で6-2と勝利。前カードで阪神に3タテを喰らったが、連敗を止めることができた。
【動画】見たか！かわって一塁守備についた高橋周平が猛打賞としっかり活躍を果たした
先発で8回途中2失点の金丸夢斗や、最後を締めた松山晋也もよかったが、この試合はやはり打線改造の成功が最大のトピックだ。
スタメンは以下の通り。
（三）福永
（遊）村松
（左）細川
（右）ボスラー
（中）花田
（一）サノー
（捕）石伊
（二）田中
（投）金丸
上位から好調の選手を並べた形。先の阪神戦は相手投手陣に抑えられ、全5チームとの対戦が一巡したタイミングの打線改造。手を打ったと言って良い。
特に3番・細川成也は見慣れない打順だった。細川は今季これまで全試合で4番に座るも、この日は3番に移動。昨季は開幕直後に数試合打ったが、それ以来の3番起用である。3割を大きく超える打率、チーム一の長打力をより活かす意図も考えられる。
果たして、中日は初回から4点を挙げた。細川も走者を2人置いた打席で四球を選び、次打者のジェイソン・ボスラーの先制犠飛を呼び込んだ。
打順変更が最も活きたのは5番の花田旭だ。第1打席はボスラーの犠飛の直後に左翼線に適時二塁打。第3打席にも三遊間突破の適時打を放ち、2安打2打点。ドラフト6位ルーキーながら活躍を続ける背番号57が、ついにヒーローインタビューを受けることになった。
そして、心配なのがミゲル・サノーの負傷である。初回に右中間フェンス直撃の2点適時打を放つも、一二塁間で挟まれる間に足を痛めそのまま交代。左膝にアイシングをした状態で球場を後にしたという。MLB時代に手術した箇所でもあり、患部の状態が気になるところだ。
サノーの離脱ショックが和らいだのは、高橋周平の活躍にある。今季から本格的に取り組む一塁守備で横っ飛びの好捕を披露し、バットでは3安打をマーク。泥臭く一生懸命にプレーする姿に胸を打たれた竜党も多いのではないか。
チームは岡林勇希、上林誠知を欠く状況。その上でサノーもいなくなると戦力ダウンは免れない。それでも高橋周やこの日昇格した鵜飼航丞に期待をかけたいし、ボスラーや石伊雄太は戻ってすぐスタメンで活躍している。
長いシーズン、チームの力を結集して上昇気流に乗っていきたい。まずは連勝だ。
[文：尾張はじめ]