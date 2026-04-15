「美脚だドン！」太鼓の達人・どんちゃん、あか抜けた姿が話題に！ 「キモいですwww」「aespa入れる」
太鼓の達人の公式X（旧Twitter）アカウントは4月14日、投稿を更新。公式キャラクター「どんちゃん」のあか抜けた姿を公開し、話題となっています。
【写真】太鼓の達人・どんちゃんのあか抜けた姿
この投稿には「何これwwwww」「ごめん恐怖を覚えた」「キモいですwww」「美脚だドン！」「スタイルよすぎw」「aespa入れるよ」「エイプリルフールは過ぎましたよ！？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】太鼓の達人・どんちゃんのあか抜けた姿
「ごめん恐怖を覚えた」同アカウントは「アカヌケできてるカッ？」とつづり、1枚の画像を投稿。普段は手足の短い「どんちゃん」ですが、モデルのようにスラリと長い手足に変身しています。「どんちゃん」のあか抜けた姿に、X上ではさまざまな反応が上がっているようです。
「どんちゃんイメチェン!?大作戦」も公開3月25日の投稿では「どんちゃんイメチェン!?大作戦 第1弾公開」とつづり、イラストレーターの寺田てらさんとのコラボレーションイラストを公開。寺田さんのポップでかわいらしい世界観に「どんちゃん」がマッチしています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)