「ツツジの古木が見事」春に行きたい“群馬県の公園”ランキング！ 2位「西の河原公園」を抑えた1位は？【2026年調査】
春を迎え、お出かけの計画を立て始めている人もいるのではないでしょうか。うららかな空気に誘われて、近場の公園に足を運び、自然の移ろいを肌で感じたいと考えている人も多いかもしれません。
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「群馬県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「温泉地感もあり、爽やかな気分になる」（40代男性／東京都）
「温泉も入りがてら行きたい公園」（40代女性／群馬県）
「友達に教えてもらって行ってみたいと思ったから」（30代女性／大阪府）
▼回答者コメント
「歴史あるツツジの古木が見事で、満開時の鮮やかな色彩は圧巻です」（40代男性／宮城県）
「色とりどりのつつじが綺麗で楽しめる」（40代女性／神奈川県）
「季節の花たちが美しく見られそうです」（40代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)
All About ニュース編集部では、2026年3月25日、全国20〜60代の男女250人を対象に、公園に関するアンケートを実施しました。その中から、春に行きたいと思う「群馬県の公園」ランキングの結果をご紹介します。
2位：西の河原公園（草津町）／39票2位にランクインしたのは「西の河原公園」でした。草津温泉の西側に広がる公園で、園内の至る所から温泉が湧き出し、湯川となって流れる独特の景観で知られています。遊歩道が整備されており、湯けむりが立ち上る川沿いを散策しながら、温泉情緒を気軽に体感できるのが魅力です。春には新緑と湯けむりが織りなす爽やかな雰囲気の中で、のんびりとした時間を過ごせそうなスポットです。
▼回答者コメント
「温泉地感もあり、爽やかな気分になる」（40代男性／東京都）
「温泉も入りがてら行きたい公園」（40代女性／群馬県）
「友達に教えてもらって行ってみたいと思ったから」（30代女性／大阪府）
1位：つつじが岡公園（館林市）／79票1位に輝いたのは「つつじが岡公園」でした。館林市にある公園で、樹齢800年を超えるとされるヤマツツジの古木群を有し、「躑躅ヶ岡」として国の名勝に指定されていることで知られています。例年春には「つつじまつり」が開催され、色とりどりのツツジが園内を鮮やかに染め上げる光景が広がります。歴史あるツツジの花を楽しめる、群馬県屈指の名所といえそうです。
▼回答者コメント
「歴史あるツツジの古木が見事で、満開時の鮮やかな色彩は圧巻です」（40代男性／宮城県）
「色とりどりのつつじが綺麗で楽しめる」（40代女性／神奈川県）
「季節の花たちが美しく見られそうです」（40代女性／広島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:田中 寛大)