◇インターリーグ ブルージェイズ ― ブルワーズ（2026年4月14日 ミルウォーキー）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29)が14日（日本時間15日）、敵地でのブルワーズ戦に「7番・三塁」で先発し、9回の貴重な同点打を含む2安打をマークした。

3―4で迎えた9回無死二、三塁の第4打席で、抑え右腕のメギルから三遊間を破る左前同点適時打を放った。1試合複数安打は6日（同7日）のドジャース戦以来、出場5試合ぶり。ブルージェイズはなお無死一、三塁からA・ヒメネスの二ゴロで勝ち越すと、さらにクレメントの左前打で岡本が二塁から激走して生還。6―4と2点を勝ち越した。

岡本は7回1死走者なしの第3打席で、相手3番手左腕セルパから遊撃内野安打を放った。二塁左へのゴロは遊撃手のオルティスが横っ飛びで抑えたものの、全力疾走で一塁はセーフ。出場4試合ぶりの安打となった。

ブルワーズの“怪物右腕”ジェイコブ・ミジオロウスキーには2打数ノーヒットだった。2回2死一塁の第1打席では93.4マイル（約150.3キロ）のスライダーにバットの先を折られ、力のない二直。5回1死走者なしの第2打席は94マイル（約151.3キロ）のスライダーを空振り、3球三振を喫した。

岡本は8日（同9日）のドジャース戦から出場3試合で計12打数ノーヒット。11日（同12日）のツインズ戦では初めて先発から外れ、出場機会もなかった。