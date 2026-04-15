過去最多のセットリストを予告！LE SSERAFIM、初のVRコンサート上映開始「新しい世界を体験して」

LE SSERAFIMが、過去最多のセットリストでボリューム満点の公演を披露する。

本日（4月15日）、LE SSERAFIMの初となるVRコンサート『LE SSERAFIM VR CONCERT : INVITATION』（以下『INVITATION』）が公開される。

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『INVITATION』は、LE SSERAFIMの圧倒的なパフォーマンスを目の前で臨場感たっぷりに楽しめる体験型公演だ。制作会社AMAZEと提携した歴代のVRコンサートの中でも最多のセットリストで構成されており、『SPAGHETTI (feat. j-hope of BTS)』をはじめ、『Come Over』や『ANTIFRAGILE』など、代表曲の数々が披露される予定だ。

（画像ーSOURCE MUSIC）

LE SSERAFIM側は「メンバーが制作過程全般に積極的に参加し、完成度を高めた。カメラの動線設計やテクニカルリハーサルにも参加し、VR環境に最適化されたパフォーマンスを実現した。これにより観客との距離感を縮め、より一層高い没入感を届ける予定だ」と伝えた。

メンバーたちは「ご覧になる方にとっては、『自分だけのためのコンサート』という感覚を体験いただけると思います。素敵なステージセットや不思議なエフェクトがたくさんありますので、新しい世界を体験してみてください」「わたしたちLE SSERAFIMと『もう一歩近づきたい』という方は、ぜひ映画館に足を運んでみてください。絶対に後悔しないと思います」と自信をのぞかせた。

なお、LE SSERAFIMのVRコンサート『INVITATION』は、4月15日より順次上映がスタート。日本では東京・大阪の2都市で開催されている。

（記事提供＝OSEN）

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。