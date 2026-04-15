TOMORROW X TOGETHER、新ALがグローバルチャートを席巻！“再契約後初”カムバックで好成績

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、圧倒的なグローバル人気を証明した。

4月15日、所属事務所BIGHIT MUSICは「TOMORROW X TOGETHERが今月13日に発表した8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のタイトル曲『Stick With You』が、日本、インドネシア、イギリスなど19か国・地域のYouTube『急上昇音楽』にランクインした」と発表した。

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また、Spotifyにおいても、韓国やシンガポールなど8か国・地域の「デイリートップソング」にランクインするなど、グローバルな影響力を示している。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

特に日本では、LINE MUSICのリアルタイムチャートで1位を獲得したほか、オリコン「デイリーデジタルシングル（単曲）ランキング」（4月13日付）で3位を記録。現地での熱狂的な人気を改めて印象づけた。

今回の新アルバムは、BIGHIT MUSICとメンバー全員で再契約を締結して以降、初めて発表された記念すべき作品だ。発売初日だけで135万枚以上の売り上げを記録し、即座にミリオンセラーを達成するという驚異的なスタートを切った。

TOMORROW X TOGETHERは、新アルバムを掲げ、今後も精力的に活動を展開していく計画だ。

（記事提供＝OSEN）