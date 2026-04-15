【九州限定】「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」登場…柚子の香り･唐辛子の辛さを味わえる“しょっぱ甘い”仕立て/ ギンビス

ギンビスは4月20日、スティック型ビスケット「ミニアスパラガス」から新フレーバー「柚子胡椒味」を、九州エリア限定で発売する。福岡空港内の「JAL PLAZA」と「SOLAE」で販売を開始し、順次販売先を広げる方針だ。

柚子の香りと唐辛子の辛さ、生地のやさしい甘さを味わえる“しょっぱ甘い”商品で、後を引くおいしさとしている。土産として配りやすい小分け包装にした。

【すべての画像を見る】

〈商品概要〉

◆「ミニアスパラガス 柚子胡椒味」税別800円

柚子の爽やかな香りと唐辛子のピリッとした辛さを味わえる“クセになる”商品に仕上げた。はじめに柚子胡椒の塩味と辛味が立ち、後から生地の甘みが広がる。おやつやつまみに合うとしている。内容量25gの小袋6袋入りで計150g。

パッケージは、柚子胡椒をイメージさせる爽やかな緑色を採用し、柚子をかぶった「ミニアスパラくん」(マスコットキャラクター)をデザインした。小袋のパッケージでは、様々な表情のミニアスパラくんを描いた。

〈「アスパラガスビスケット」について〉

「アスパラガスビスケット」は1968年発売のロングセラー商品。丸形･楕円形･四角形のビスケットが主流だった当時、経営方針『3つのI』の1つである「Independent(独創性)」の考えのもと、スティック型で発売した。巾着のパッケージは、発売当初から現在までほとんどデザインを変えていない。素朴で甘じょっぱい味わいが特徴で、食物繊維とカルシウムを配合して体にも配慮した商品を展開している。「ミニアスパラガス」はひと口サイズにした商品。