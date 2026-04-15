◆米大リーグ ブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。１点を追う９回無死二、三塁で昨季３０セーブの守護神メギルから左前へ起死回生の同点適時打を放った。低めの８７・９マイル（約１４１・５キロ）ナックルカーブにやや体勢を崩されながらも対応した。

続くヒメネスの二ゴロの間にチームは１点を勝ち越し。さらに２死二塁からクレメントの左前打で二塁走者の岡本が一気に生還し、もう１点を加えた。岡本は三塁を回ったところでヘルメットを飛ばすほどの激走を見せた。

この日のブ軍先発は最速１６７キロ超の“怪物右腕”ミジオロウスキー。初対戦の岡本は２回に二直、５回は空振り三振に倒れた。だが、１点を追う７回１死の第３打席はＷＢＣで優勝したベネズエラ代表の左腕セルパから遊撃内野安打。一塁は際どいタイミングとなったが、激走でセーフをもぎ取った。

メジャー１年目の今季はデビューから６試合連続安打を放つなど順調なスタート。３月２９日（同３０日）の本拠地・アスレチックス戦では待望の１号を放ち、３０日（同３１日）のロッキーズ戦では２試合連発をマークしたが、４月に入って苦しんでいた。１１日（同１２日）には休養のため初めて欠場したが、１２日（同１３日）のツインズ戦も４打数無安打１四球。この日まで３戦連続無安打だったが、試合のなかった１３日（同１４日）を挟み、まずは復調への第一歩だ。出場５試合ぶりのマルチ安打で打率２割２分４厘となった。

初めて対戦する相手投手、環境にも慣れていく中で「日々、いいものを見つけられるように頑張っていきたい」と足元を見つめる岡本。チームでは正捕手のカーク、不動の１番スプリンガーら故障者が続出しており、ルーキーながら背番号７にかかる期待は大きくなっている。