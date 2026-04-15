◇ア・リーグ レッドソックス0ー6ツインズ（2026年4月14日 ミネアポリス）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が14日（日本時間15日）、敵地でのツインズ戦に「3番・DH」で4試合ぶりにスタメン出場。4打数2安打でマルチ安打をマークしたもののチームは零敗を喫した。

初回2死の第1打席で相手先発・エイベルの2球目、低めチェンジアップにバットを合わせると、打球はゴロで右前に転がり、Hランプを灯した。

4回の第2打席は二ゴロに倒れたが、0―5の6回1死の第3打席で直球に逆らわずにバットを出し、左前打を放った。

8回の第4打席は左飛で4打数2安打だった。11、12、13日とチームは試合があったが、吉田は3試合続けてベンチスタート。代打でも出場はなく、最後まで出番がなかった。4試合ぶりのスタメン出場でも好調を持続し、存在感を示した。

マルチ安打は5日（同6日）のパドレス戦で3安打して以来、出場3試合ぶり。これで打率を・304と3割台に乗せた。

ただ、打線は相手先発のエイベルに7回までわずか4安打に抑え込まれ無得点。散発6安打とつながりを欠き、零敗で連敗を喫した。チームは6勝11敗で借金は5まで膨らみ、ア・リーグ東地区最下位に沈んでいる。