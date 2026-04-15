お笑いコンビ『スリムクラブ』の真栄田賢さんが4月13日、自身の公式Xを更新。「ちょっと前にさ、『やっちまったぁ！』がありまして。。」と、自身の失敗したエピソードを明かしました。

【写真を見る】【 スリムクラブ・真栄田賢 】「やっちまったぁ！」善意の募金でうっかり 「小銭入れの中にティファニーの結婚指輪入ってた！。。」





真栄田さんは「横浜の駅近くでさ、お子さんが珍しい病気にかかってしまった親御さんと支援者の方が募金活動してたのよ。」と綴り、自身の財布を出して募金をした時のことを振り返りました。









その時「募金箱持ってる方が、なんとなく俺に気づいた感じだったのよ。」「そうなったらさ、俺、なんか燃えるじゃん。」「100円入れようと思ってたんだけど、小銭入れにあったお金を全部、財布ひっくり返して、ガーって入れたのよ。」と、真栄田さんはその場の勢いで、小銭入れの中身を丸ごと募金箱に入れたといいます。









しかし、「オレ得意げに手を挙げてその場を去って、すぐ気づいたのよ、『まずい！小銭入れの中にティファニーの結婚指輪入ってた！』。。募金箱に結婚指輪を入れてしまった。。」と、小銭入れに入れていた結婚指輪までうっかり募金箱に入れてしまったことを明かしました。









真栄田さんは実際の結婚指輪の画像を添えて「妻に怒られる。。ヤバい、2人の思い出が、どうしよう、しかし、それが募金になればいいか！」と、当時の心境を振り返ります。









しかしその後、マネージャーから「真栄田さん！安心して下さい！今日は良いニュースです！横浜で募金しましたか？」と電話が入り、募金箱を持っていた人が指輪を交番に届けてくれたことがわかったとのこと。









真栄田さんは「逆に俺が助けられてありがたかったよ。すんません。」と反省。一方で「ただ、俺が1番気になったのはさ、当時のマネージャーの電話の第一声、『大丈夫です、今日は良いニュースです！』です。誰がバッドニュース専門家よ。」と、ユーモアを交えて締めくくりました。



【担当：芸能情報ステーション】