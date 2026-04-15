俳優・草刈正雄（73）の長女で、モデルの紅蘭（36）が、自宅でくつろぐ7歳の娘や、仲むつまじい親子ショットを披露し、さまざまな反響が寄せられている。

【映像】“億超え”現金一括購入した紅蘭の自宅や娘との2ショット（複数カット）

2024年8月9日、Instagramで高台にある数億円する100坪以上の土地と自宅を現金一括で購入したことを報告していた紅蘭。その後も広々としたリビングで娘とくつろぐ姿や、一緒にダンスを踊る動画なども発信。仲むつまじい親子の様子をたびたび披露してきた。

娘と顔を寄せ合う2ショットに反響

13日の投稿では、「4月のいろいろ。気づけばもう2年生！だいすきな先生が今年も担任で、親子でうれしいスタート」とつづり、顔にパックをつけた娘や、顔を寄せ合う2ショットなどを公開。

この投稿には「お世辞なしで、姉妹に見えます！2人とも可愛くて〜」「美人親子ですね！大好き！」「ステキなお写真ばかりで、思わず笑顔になってしまいますね！」など、さまざまなコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）