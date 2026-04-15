ミーマイナーが、メジャー1st EP『部屋とガラクタと私』より表題曲を先行配信。あわせて同楽曲のMVが公開された。

（関連：【映像あり】ミーマイナー、大喜多正毅が監督した「部屋とガラクタと私」MV）

「部屋とガラクタと私」は、4月6日よりTOKYO MX、BS朝日ほかで放送中のTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』のエンディングテーマとして書き下ろされた楽曲。4月13日からはアニメ本編でもオンエアされている。恋の切なさや胸の奥に残る未整理の感情を描いた一曲で、あわせてアニメのノンクレジットエンディング映像も公開された。

MVは「レモンガール」に続き大喜多正毅が監督を担当。天井から吊るされた無数のガラクタの中で撮影され、幻想的な演奏シーンと歌詞の世界を描いたドラマシーンで構成されており、楽曲に宿る“消えきらない未練”を映像として表現した作品に仕上がっている。

EPは5月13日にリリース。初回生産限定盤には2025年9月19日にShibuya eggmanにて開催された『ミーマイナー 1st ONEMAN LIVE「ふたりよがり」』ライブ映像を収録したBlu-rayが付属し、初回仕様限定盤にはTVアニメ『ポンコツ風紀委員とスカート丈が不適切なJKの話』描き下ろしイラストを使用したワイドキャップステッカーが付属する。

また、メジャーデビュー日の5月13日にはタワーレコード渋谷5Fにてリリースイベントを開催。9月17日にはSpotify O-EASTにて『3rd ONEMAN LIVE「0 to 1300」』の開催も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）