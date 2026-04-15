＜でもやるけど＞お風呂掃除、洗濯、皿洗い…毎日面倒だけど結局やる家事って何？
毎日の家事、やらないといけないことが山積みでママたちはいつも大変。もちろん、毎日やらないでいい家事もあるけれど、圧倒的に“毎日やらないといけない家事”が多いもの。そのような家事についてこのような質問が届きました。
『毎日やる家事のなかで疲れる（でもやるけど）と思うものってなに？ 私はお風呂掃除。あーめんどくさい（でもやるけどね）』
やりたくないと考えつつ、「でもやるけど」と逐一付け加えるかわいさをもつ投稿者さん。なんとも憎めませんね。さて、お風呂掃除。やるけど面倒くさいと思っている投稿者さんのように、やるけどやると疲れる・面倒くさい（でもやるけどね）家事、みなさんにもありますか？
『すべて面倒くさい。しなくていいならしたくない（でもやるけど）』
突然の「すべて面倒くさい」宣言。どういうことでしょう？
『仕事・家事、すべてだよ』
なんとまあ、家事だけに限らずお仕事まで。しかし「でもやるけど」ときちんと入れてくるところが憎い。毎日一生懸命、やりたくなくてもやる。すばらしいですね。好きなことでも毎日となれば面倒くさくなる日もあれば、投げ出したくなる日もありますものね。たまにはここで愚痴や文句を吐き出して、スッキリしちゃってください。
まさかの“キャンセル界隈”登場
『ここで「家事」をあげる人、エラいよね。私なんて自分がお風呂に入ることすらダルい。毎日入るけどさ』
まさかの“お風呂キャンセル界隈”ママの登場です。そうですね、ここで話を家事や仕事にだけ限らず「やるけどやりたくないこと」にすれば……、お風呂キャンセル界隈もあり……でしょうか。収集がつかなくなりそうな気もしますね（笑）。
やると疲れる・面倒くさい（でもやる）家事
『洗濯。全自動で乾燥までしてほしい』
『洗濯物の片付け』
あとどれぐらい世の中が進化すれば、ボタン一つで洗って干して、畳んで片づけるまでやってくれるようになるのでしょう。熱望しますよね。全自動の名にかけて、もっともっと進化してくれれば、ママたちも他の家事に精を出せるのに。
『花の水やり。面倒くさいけどすぐ枯れるし』
キレイなお花が咲くとうれしい。しかしそこまでが大変。これはペットと一緒に暮らしている人も同じようなことを考えるかもしれませんね。大事ないきものには変わりないのですが、お世話が大変。でもやらないといけないし、言われなくてもやる。自分の好きや癒しを守るために頑張るのですよね。
『皿洗い。家事のなかで一番キライ。食洗機もあるのにそれでもイヤ』
『配膳。作ったものを盛りつけることがしんどい』
料理を作るのは好き。しかし盛りつけたり並べたり片づけることがしんどい。なかには料理を作ることも苦痛なママもいることでしょう。でもやる。まさにこの言葉につきますよね。上手に手を抜き、息を抜きつつ、毎日の食事作りを頑張りましょう！
やらなくてもいいけど自分のためにやる、でも疲れる
『毎日最低でも5キロ歩くこと。足腰が弱るので15年以上続けているけど、本音を言うとダルい』
美容に健康に、やっておいたほうがいいことっていろいろありますよね。こちらのママは自分に対し“毎日最低でも5キロ歩くこと”を課しているようです。エラすぎませんか、尊敬します。5キロってそれなりに時間も労力も費やしますよね。本音は「ダルい」と思っているのに15年も継続しているなんて、もう神ですよ、神。その調子で、やるけどダルい、ダルいけどやるのはざまで揺れ動きながらも、頑張ってください！
やりたくない、でもやるけどね
家事にお仕事に、その他もろもろ、やりたくない・やると疲れる、でも“やる”。日常はそのようなものであふれ返っているのかもしれません。だからこそ、たまにはこうしてみんなで愚痴を言ったり、それを共感し合ったりすることで、「また頑張るか〜」となるのかもしれませんね。やりたくないこと、やらないで済めばいいですが、なかなかそうはいかないもの。とりあえず毎日やらなくていい家事や雑務は、後回しにして、やることだけやっつけたら一休みしましょう。
同志の皆さま、毎日お疲れさまです！