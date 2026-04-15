置いてきぼりを食らった子ガモたち！ 必死に追いかけた先で母ガモが豪快すぎる帰還

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『母カモが突然の置き去りとダイナミックただいま【カルガモ親子】』という身近な生き物語さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

雛14羽を連れた超大家族のカルガモ母さん。まだ出会って1日目とは思えない育児ぶりで、みんなを寝かしつけた……と思ったその時、まさかの行動に！ 突然飛び立つ母カモ、取り残される雛たち――なぜこんなことに？

川沿いで休んでいるカルガモ親子がいます。

投稿者の身近な生き物語さんが見ていると、母ガモが飛び立ってしまいました。

ポツーンと取り残されたヒナ達。全部で14羽いるそうです。

よく見るとヒナ達はもぞもぞ動いています。今は手前の子が他のヒナの上に乗ろうとしていますね。

せっかくよじ登ったヒナですが、他の子の動きでストンと落ちてしまいました。

そこで今度は右の方に潜り込んでゴソゴソ。落ち着いたようです。

と、ここでヒナ達の前を横切る1羽のカモの姿が。

「ママだ！」と思ったのか1羽のヒナが水に飛び込みました。

2羽、3羽、4羽、5羽とその数が増えていき……

とうとう皆そろって水の中へ。

母ガモを求めてそろそろと進む子ガモ軍団。

そこへバシャーン！ と水しぶきを上げて母ガモが登場。子ガモたちを押し戻すダイナミックな「ただいま」です。

フワフワの子ガモ達の可愛さ、母ガモの勢いある着水に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。1分弱でカルガモ親子の暮らしのワンシーンを楽しめます。

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