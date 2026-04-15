昨年６月３日に８９歳で亡くなった長嶋茂雄巨人軍終身名誉監督の一周忌に合わせ、千葉県佐倉市の長嶋茂雄記念岩名球場で６月６日、追悼親善試合が行われる。

長嶋さんが高校時代に公式戦唯一のホームランを放った熊谷高（埼玉県）と約７３年ぶりの対戦が実現する。

長嶋さんの母校・佐倉高（旧佐倉第一高）野球部ＯＢ・ＯＧ会が主催した。両校の現役部員による試合を午前１０時頃から２試合行う。試合前には長嶋さんをしのぶセレモニーを開く。

長嶋さんの高校時代唯一のホームランは、３年生だった１９５３年８月、埼玉県営大宮球場で行われた高校野球南関東大会の１回戦で生まれた。熊谷高が３点リードする六回、上からたたきつけるようにバットを振り切ると、低い弾道で飛んだ球はバックスクリーン下に突き刺さった。この鋭い打球で長嶋さんの名が知れ渡った。

両校はこれ以降、公式戦での対戦はなく、練習試合の対戦記録も残っていないといい、「伝説の本塁打」以来の一戦となる。

佐倉高野球部ＯＢ・ＯＧ会理事の奥村武広監督（６３）は「母校として、最後まで元気よく一生懸命プレーする姿を見せたい」と意気込み、熊谷高の富田大貴監督（３１）は「夢にも思っていなかった機会。選手とともに精いっぱい頑張りたい」と話した。