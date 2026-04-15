今季初の3安打猛打賞で支配下登録へアピール！ダルベック/増田陸を脅かす存在として成長期待の巨人未来の主砲候補とは！？

ティマが今季初の3安打猛打賞

4月14日、しずてつスタジアム草薙で行われたイースタン・リーグのハヤテ戦に、「6番・一塁」で先発出場したフリアン・ティマは、3打数3安打2打点1HR1四球。2号ソロホームランを含む今シーズン初の3安打猛打賞を記録し、支配下登録へ阿部慎之助監督にアピールした。

2回、1アウト走者なしの場面で打席に立ったティマは、佐藤宏樹の1球目フォークをフルスイングし、打った瞬間にホームランとわかる一発を左中間スタンドに突き刺し、2号ソロホームランを放った。

さらに、4回ノーアウト2塁のチャンスの場面で、ティマは再び佐藤宏樹の2球目スライダーをライトへタイムリーヒットを放ち、マルチヒットを記録。

最後は、2アウト走者なしの場面で打席に立つと、ティマは三度佐藤宏樹の2球目ストレートをセンターへはじき返し、今シーズン初の3安打猛打賞を記録した。

同じドミニカ共和国出身で、ファームで共に過ごす時間が長かったルシアーノが、開幕直前に支配下登録され、1軍でリリーフとして4試合に登板し、無失点と結果を残している姿に、大きな刺激を受けているティマには、2軍でしっかりと結果を残し、支配下登録を勝ち取り、ダルベック、増田陸を脅かす存在になってもらいたい。