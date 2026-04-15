　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　6.54　6.78　5.12　6.88
1MO　7.91　6.53　6.34　7.00
3MO　8.39　6.29　7.00　6.93
6MO　8.81　6.39　7.60　7.27
9MO　9.01　6.52　7.91　7.48
1YR　9.11　6.67　8.11　7.64

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.06　10.50　7.79
1MO　7.35　10.03　7.45
3MO　7.87　9.72　7.41
6MO　8.48　9.77　7.60
9MO　8.83　9.79　7.75
1YR　8.98　9.82　7.87
東京時間10:33現在　参考値

ドル円短期ボラは低め推移が続く、先行き不透明感も値幅が落ち着いており、ボラは低調