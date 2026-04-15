通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間６％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 6.54 6.78 5.12 6.88
1MO 7.91 6.53 6.34 7.00
3MO 8.39 6.29 7.00 6.93
6MO 8.81 6.39 7.60 7.27
9MO 9.01 6.52 7.91 7.48
1YR 9.11 6.67 8.11 7.64
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.06 10.50 7.79
1MO 7.35 10.03 7.45
3MO 7.87 9.72 7.41
6MO 8.48 9.77 7.60
9MO 8.83 9.79 7.75
1YR 8.98 9.82 7.87
東京時間10:33現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続く、先行き不透明感も値幅が落ち着いており、ボラは低調
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:33現在 参考値
ドル円短期ボラは低め推移が続く、先行き不透明感も値幅が落ち着いており、ボラは低調