テンシャルが４連騰、２６年８月期業績予想の上方修正と株式分割・株主優待制度拡充を好感

ＴＥＮＴＩＡＬ<325A.T>が４連騰している。１４日の取引終了後に２６年８月期の単独業績予想について、売上高を２８０億４６００万円から３３０億８１００万円へ、営業利益を３０億２０００万円から３８億４００万円へ、純利益を２０億５４００万円から２５億５１００万円へ上方修正したことが好感されている。決算期変更に伴い前期との単純比較はできないものの、会社側の参考値による前年同期との比較では、７０．６％増収、６７．１％営業増益、５６．２％最終増益となる。



リカバリーウェアに対する関心の高まりや認知度の拡大を背景に、主力の「ＢＡＫＵＮＥ」を中心に販売が想定を上回っていることに加えて、第２四半期におけるクリスマスギフトシーズンなどの需要期を経て足もとのトレンドが好調に推移していることが要因としている。なお、同時に発表した２月中間期決算は、売上高１６４億７１００万円、営業利益２１億８９００万円、純利益１５億３１００万円となり、会社側の参考値との比較では８０．０％増収、７７．５％営業増益となった。



同時に６月３０日を基準日として１株を３株に株式分割し、それに伴い株主優待制度を拡充すると発表しており、これも好材料視されている。現行の株主優待制度では２月末日及び８月末日時点で１００株以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象に、オンラインストアや直営店舗で利用できるマイルを保有株数に応じて２０００～１万２０００マイル提供しているが、変更後は２月末日及び８月末日時点で１００株以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象に、保有株数に応じて２０００～２万４０００マイル提供する。



出所：MINKABU PRESS