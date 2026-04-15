パソナＧが大幅５日続落、２６年５月期最終利益予想を一転赤字に下方修正

パソナグループ<2168.T>が大幅安で５日続落し年初来安値を更新している。１４日の取引終了後に２６年５月期の連結業績予想について、売上高を３３００億円から３１００億円（前期比０．２％増）へ、営業利益を２５億円から５億円（前期１２億３７００万円の赤字）へ、最終損益を５億円の黒字から１８億円の赤字（同８６億５８００万円の赤字）へ下方修正したことが嫌気されている。



期初に実施した社内システムの刷新により、人材紹介事業で上期に一時的に営業効率が低下したことに加え、第３四半期には人員の入れ替えにより生産性が低下し、成約数が期初計画を下回る見込みとなったことが要因。また、新たに手掛けたゲーム事業のスタートが計画よりも遅れたことに加え、新規施設の立ち上がりもスローになったことなども響く。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年６月～２６年２月）決算は、売上高２２９４億７０００万円（前年同期比０．２％増）、営業損益１３億２９００万円の赤字（前年同期１２億８０００万円の赤字）、最終損益１８億９３００万円の赤字（同６１億６３００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS