開催：2026.4.15

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 4 [Dバックス]

MLBの試合が15日に行われ、オリオールパークでオリオールズとDバックスが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズ、対するDバックスの先発投手はメリル・ケリーで試合は開始した。

2回裏、4番 サミュエル・バサロ 3球目を打ってセンターへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-0 ARI

3回裏、6番 レオディ・タベラス カウント3-0から押し出しの四球でオリオールズ得点 BAL 2-0 ARI

5回表、1番 イルデマロ・バルガス 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームランでDバックス得点 BAL 2-3 ARI、4番 ホセ・フェルナンデス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 BAL 2-4 ARI

8回裏、6番 レオディ・タベラス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-4 ARI

試合は3対4でDバックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はDバックスのメリル・ケリーで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで2勝1敗0S。Dバックスのシーウォルドにセーブがつき、0勝2敗6Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 10:40:24 更新