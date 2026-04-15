開催：2026.4.15

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 6 - 5 [マーリンズ]

MLBの試合が15日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとマーリンズが対戦した。

ブレーブスの先発投手はレイナルド・ロペス、対するマーリンズの先発投手はマックス・マイヤーで試合は開始した。

1回表、3番 アグスティン・ラミレス 3球目を打ってライトへの犠牲フライでマーリンズ得点 ATL 0-1 MIA

2回表、7番 コナー・ナービ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 0-2 MIA、9番 グレアム・ポーリー 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒット しかしランナーアウトでマーリンズ得点 ATL 0-3 MIA、1番 ジェーコブ・マーシー 6球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 0-4 MIA

2回裏、7番 ドミニク・スミス 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでブレーブス得点 ATL 1-4 MIA

3回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 2-4 MIA、3番 マット・オルソン 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 3-4 MIA

8回表、5番 オット・ロペス 2球目を打ってライトへのタイムリーヒットでマーリンズ得点 ATL 3-5 MIA

8回裏、7番 ドミニク・スミス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 6-5 MIA

試合は6対5でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのロベルト・スアレスで、ここまで2勝0敗0S。負け投手はマーリンズのピーター・フェアバンクスで、ここまで0勝1敗2S。ブレーブスのイグレシアスにセーブがつき、0勝0敗3Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-15 10:56:11 更新