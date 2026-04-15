15日11時現在の日経平均株価は前日比425.83円（0.74％）高の5万8303.22円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1146、値下がりは375、変わらずは50と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を251.01円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が117.46円、東エレク <8035>が40.23円、ベイカレント <6532>が23.47円、コナミＧ <9766>が16.26円と続く。



マイナス寄与度は48.34円の押し下げでキオクシア <285A>がトップ。以下、フジクラ <5803>が42.04円、ファストリ <9983>が41.03円、イビデン <4062>が39.69円、三菱商 <8058>が15.59円と続いている。



業種別では33業種中22業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、情報・通信、精密機器、サービスと続く。値下がり上位には鉱業、非鉄金属、海運が並んでいる。



※11時0分8秒時点



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