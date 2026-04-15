【ニューヨーク＝木瀬武】米アマゾン・ドット・コムは１４日、衛星通信を手がける米グローバルスターを買収することで合意したと発表した。

自社の衛星通信事業「アマゾン・レオ」（旧プロジェクト・カイパー）を強化し、実業家のイーロン・マスク氏が率いる米スペースＸの「スターリンク」に対抗する。

１株あたり９０ドルで買収する。買収総額は約１１６億ドル（約１・８兆円）に上る見通しだ。規制当局の審査を経た上で、２０２７年中に手続きを完了するとしている。

グローバルスターは通信衛星と地上のスマートフォンなどの端末を直接通信する技術に強みを持ち、米アップルの「アイフォーン」などにサービスを提供している。同社の技術や衛星、周波数を活用し、アマゾンは自社の衛星通信網で直接通信サービスを展開する計画だ。

高度２０００キロ・メートル以下を周回する低軌道衛星は、スペースＸのスターリンクが先行し、日本の通信大手各社も採用している。アマゾンは米航空大手デルタ航空と機内の通信接続サービスで新たに提携するなど顧客基盤の拡大を急いでいる。