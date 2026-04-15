2025年の米アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされたほか、サンダンス（米国）、テッサロニキ（ギリシャ）など世界30以上の映画祭で最優秀賞や観客賞を受賞したドキュメンタリー映画「叛逆（はんぎゃく）のサウンドトラック」（監督ヨハン・グリモンプレ）が8月7日から東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下、シネスイッチ銀座、UPLINK吉祥寺ほかで全国順次公開されることが決まった。

アーカイブ映像だけで作り上げられた作品は音楽と政治、冷戦とアフリカ独立、個人の夢と国家の現実が交錯する壮大な映像詩で、歴史の闇（やみ）を鮮烈にえぐり出した。

1961年2月、歌手のアビー・リンカーンとドラマーのマックス・ローチが、新たに独立したコンゴの首相パトリス・ルムンバの暗殺に抗議するため、国連安全保障理事会に突入。約60人の抗議者たちが警備員たちにパンチを浴びせ、外交官たちはぼう然自失。この瞬間、世界は“脱植民地化”という地殻変動に飲み込まれていく…。

ルイ・アームストロング、ディジー・ガレスビー、ジョン・コルトレーン、デューク・エリントン、チャールズ・ミンガスらそうそうたるジャズミュージシャンに加え、フルシチョフ、マルコムX、アレン・ダレスらも登場。音楽と政治が共鳴した「もうひとつの冷戦史」は見応え十分だ。