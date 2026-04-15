◇プロ野球セ・リーグ 巨人4-3阪神（4月14日、甲子園）

前回登板が雨で流れたため、中11日での登板となった巨人の則本昂大投手。この日はキレのあるまっすぐを投げ込み、6回93球で無失点に抑えました。

「（大城）卓三のリードを信じて投げ切れたかなと思います」とバッテリーを組んだ大城選手への感謝の気持ちを口にした則本投手。自身の移籍後、初勝利は7回に逆転されてしまったため、果たすことはできませんでしたが、チームが勝利したことを喜びました。

「先発の勝ちは運というか、自分がしっかりと抑えれば、そのチャンスは高くなるんですが、チームが勝つことが一番大事なので、そこに貢献できたというのがすごく、タイガース相手にできたことが自信になったかなと思います」

滋賀出身の則本投手にとっては子どもの頃から応援してきた阪神との対戦。伝統の一戦で実際に登板することになり、他の対戦カードとは少し違う雰囲気を体で感じたようです。

「やっぱり甲子園球場の雰囲気は、ちょっと違うところをベンチからも感じていたので、すごく脅威だなと思います。チームとしてきょう勝てたことは大きいと思うんで、カード頭でもう少し長いイニング投げられたらそれが理想ではあったんですけど、まぁ先発として、6回投げ切れたのはよかったかなと思います」

次回はもっと長いイニングを、と意気込んだ則本投手。阿部慎之助監督も「素晴らしい内容。キャンプ当初から全然違うのが分かってて、ローテーションに入れている」と太鼓判を押しています。