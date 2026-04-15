ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が「子ども食堂」を開催。

此花区が掲げる「子育て環境向上」に賛同したホテルの学び舎で、ホテルの仕事を知り、“食の楽しさ”を体感します！

ホテル ユニバーサル ポート／ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ「子ども食堂」

ヴィータ ダイニング ソリス グラーティア （イメージ）

開催日：2026年4月18日（土）

時間：11:00〜14:00

※参加は招待および取材希望のメディア関係者の方に限る

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」が、「子ども食堂」を開催。

地域社会への貢献の一環として、2026年4月18日、此花区西九条にある子ども食堂へ通う小学生40名が招待されます☆

「ホテル ユニバーサル ポート」と「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」は、此花区のキャリア教育施設として登録されている場所。

将来の職業の選択肢に触れ、ホテルで働くホテリエの仕事に理解を深める機会提供がしたいと思い、地域の中学生に対して職業体験や職業講話を毎年実施してきました。

今回、此花区が掲げる地域の注力事項「子育て環境の向上」に着目。

2025年は、ホテル ユニバーサル ポートの開業20周年を記念した、レストランメニューを考案するコンテストを開催しました！

その際、西九条小学校の児童が参加し、好評だったことから、小学生を対象としたイベントを企画。

ホテルやホテルの仕事に親しんでもらうとともに、食事を通じて“食の楽しさ”が体感できる機会として、ホテルでの子ども食堂が実施されます☆

子ども食堂

ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ レストラン会場

西九条の子ども食堂に通う40名の小学生を招待し、「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」のホテル館内探検ツアーが実施されます。

また、ホテルの朝食ビュッフェで提供している、ミックスジュース作り体験も企画。

体験後はミニビュッフェを楽しみながら、“食の楽しさ”やホテルクルーとの交流を楽しめます！

ホテルやホテルの仕事に親しみ、“食の楽しさ”を体感できる、ホテルの「子ども食堂」

ホテル ユニバーサル ポート／ヴィータの「子ども食堂」は、2026年4月18日開催です☆

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