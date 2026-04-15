【きょうから】マクドナルド、35周年の「チキンタツタ」はタルタル油淋鶏とチーズが仲間入り 「シャカシャカポテト」じゃがバタもリニューアル登場
日本マクドナルドは、定番の「チキンタツタ」と、新商品の「タルタル油淋鶏風チキンタツタ」、「チーズチキンタツタ」の3種のバーガー、さらにサイドメニューからはリニューアルした「シャカシャカポテト じゃがバタ」と、ドリンクでは新商品「マックフィズ／マックフロート 和かんきつヨーグルト味」を加えた“「チキンタツタ」シリーズ”全6種のラインアップを、きょう15日から全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売する。
【写真】今だけ！ガンダムとコラボした特別パッケージ
「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって愛されている人気商品。今年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでもらいたいとの想いから、根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションする。
■商品詳細
『チキンタツタ』
オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにサンドした人気商品。ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地ひとつひとつ人の手でむすんでいる。
『チーズチキンタツタ』
生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティに、コクのあるチェダーチーズ、シャキシャキの千切りキャベツを合わせ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにオリジナルバンズでサンドした新商品。マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群で、やみつきになる一品。
『タルタル油淋鶏風チキンタツタ』
生姜醤油の風味が香るやわらかなタツタパティと、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛みのあるソースが特長のチキンタツタを、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした、生姜がアクセントの淋鶏風のタルタルフィリングと合わせ、オリジナルバンズでサンドした。玉ねぎとたまごの食感も楽しめる油淋鶏風のタルタルは、タツタパティの味わいをより引き立てる。
『シャカシャカポテト じゃがバタ』
昨年発売した『シャカシャカポテト じゃがバタ』がさらにおいしくなって、期間限定で復活。ポテトと相性抜群のバターと醤油に、隠し味のチーズを加えたコクと旨みのある一品。今年は新たに北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいに。外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して、いつもと違う味わいを楽しめる。
『マックフィズ 和かんきつヨーグルト味』
日向夏、甘夏果汁をブレンドしたさわやかな香りと甘さ、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が楽しめる炭酸ドリンク。
『マックフロート 和かんきつヨーグルト味』
『マックフィズ 和かんきつヨーグルト味』に、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした、爽やかでリッチな味わいのデザートドリンク。
「チキンタツタ」は、1991年に初登場して以来、35年にわたって愛されている人気商品。今年も年に一度の“「チキンタツタ」シリーズ”を楽しんでもらいたいとの想いから、根強い人気を誇るTVアニメーション作品『機動戦士ガンダム』とコラボレーションする。
■商品詳細
『チキンタツタ』
オリジナルのバンズに生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティを、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにサンドした人気商品。ほのかな甘みのある専用のオリジナルバンズは、ふんわりとした食感を楽しめるよう生地ひとつひとつ人の手でむすんでいる。
『チーズチキンタツタ』
生姜醤油の風味香るやわらかなタツタパティに、コクのあるチェダーチーズ、シャキシャキの千切りキャベツを合わせ、クリーミーで少し辛みのあるソースとともにオリジナルバンズでサンドした新商品。マイルドなチーズと旨みあふれるタツタパティが相性抜群で、やみつきになる一品。
『タルタル油淋鶏風チキンタツタ』
生姜醤油の風味が香るやわらかなタツタパティと、シャキシャキの千切りキャベツ、クリーミーでちょっぴり辛みのあるソースが特長のチキンタツタを、ごま油にネギ・にんにくの香味油をブレンドした、生姜がアクセントの淋鶏風のタルタルフィリングと合わせ、オリジナルバンズでサンドした。玉ねぎとたまごの食感も楽しめる油淋鶏風のタルタルは、タツタパティの味わいをより引き立てる。
『シャカシャカポテト じゃがバタ』
昨年発売した『シャカシャカポテト じゃがバタ』がさらにおいしくなって、期間限定で復活。ポテトと相性抜群のバターと醤油に、隠し味のチーズを加えたコクと旨みのある一品。今年は新たに北海道産バターを使用し、より風味豊かでコク深い味わいに。外はカリっと中はホクホクのマックフライポテトにふりかけ「シャカシャカ」して、いつもと違う味わいを楽しめる。
『マックフィズ 和かんきつヨーグルト味』
日向夏、甘夏果汁をブレンドしたさわやかな香りと甘さ、後に引くまろやかなヨーグルトの風味が楽しめる炭酸ドリンク。
『マックフロート 和かんきつヨーグルト味』
『マックフィズ 和かんきつヨーグルト味』に、なめらかでコクのあるソフトクリームをトッピングした、爽やかでリッチな味わいのデザートドリンク。