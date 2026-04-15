【ローマ＝倉茂由美子】米国のトランプ大統領は１４日、伊紙コリエーレ・デラ・セラとの電話インタビューで、米国によるイラン攻撃への関与に消極的なイタリアのメローニ首相について「ショックを受けた。勇敢だと思っていたが、間違いだった」と批判した。

良好だった両首脳の亀裂が鮮明化している。

トランプ氏は１２日、イラン攻撃に批判的なローマ教皇レオ１４世を非難し、メローニ氏が「（非難は）受け入れられない」と反発する声明を発表していた。

同紙によると、トランプ氏は６分間のインタビューで「受け入れられないのは、彼女の方だ」と反撃。ホルムズ海峡の開放などに非協力的なイタリアの姿勢をあげ、「イタリアはそこから石油を輸入しているのに、関与すべきではないと考えている」と不満をあらわにした。

メローニ氏は、トランプ氏の大統領就任当初から良好な関係を築いてきたが、イラン攻撃以来、距離を取る姿勢が目立っている。トランプ氏は、メローニ氏と「長い間」話していないことも明かした。

教皇についても「彼は（イランの核の脅威を）理解していない。戦争を語るべきではない」と一方的な主張を繰り返した。