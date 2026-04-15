元サッカー日本代表のラモス瑠偉氏が１５日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、昨年２月にステージ３の直腸がんと診断されたときのことを振り返った。

ラモス氏は前立腺の検査を受けた時に直腸がんが発見されたといい「ショックだったね。まさかと…」「目の前真っ暗」と当時の心境を振り返った。

病気が発覚し「２５日放射線をやって、土日以外毎日やって。抗がん剤飲みながら、２５回（放射線治療）終わって、１０日休んでまた定期的な抗がん剤」と過酷な治療を受けていた。

ラモス氏はしばらくは周囲にもがんであることは明かさなかったという。「どんどん体が弱って、２０キロ痩せた」といい「７４キロで入院して、手術のときは５９キロ。どんどん筋肉がなくなって」「この顔、人に見せるものじゃないなって」と、当時を述懐。

さらに去年７月にはがんの除去と人工肛門の取り付けの手術を受けた。「妻と相談して、爆弾を抱えながらの生活はイヤ。だから手術した。７時間半ぐらいかかった」という大手術を乗り越え、結果「オレの勝ちね」とチャーミングに笑った。

現在は人工肛門もはずれ、主だった治療はしていないという。「妻が勉強してくれて。体に何がいいのか悪いのか、食事でうまくバランスをとって治そうとしている」と妻が献身的に支えてくれているという。

他にも多くの仲間や家族の支えがあって今があるとし「仲間がいなかったら無理だった」とキッパリ話していた。