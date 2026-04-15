開業1周年を迎えるウォルドーフ・アストリア大阪で、ニューヨークの美意識を感じるアフタヌーンティーを体験
◆開業1周年を迎えるウォルドーフ・アストリア大阪で、ニューヨークの美意識を感じるアフタヌーンティーを体験
2026年3月に開業1周年を迎えた「ウォルドーフ・アストリア大阪」。その28階にあるラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」で、2026年5月31日（日）まで提供される1周年記念の特別なアフタヌーンティーを体験してきました。
メニューには、ニューヨークの洗練された美意識をシェフが丁寧に表現するスイーツとセイボリーが揃い、週末のおでかけや、ご褒美に訪れたいアフタヌーンティーでした。
圧巻の眺望と洗練されたスイーツとセイボリーが贈る優雅な午後
ウォルドーフ・アストリアは、日本で初めてのヒルトン最上級ラグジュアリーブランドです。グラングリーン大阪 南館に位置し、28階の「ピーコック・アレー」は、大阪を流れる淀川から、兵庫県の六甲山まで一望できるロケーションで、大きな窓から見える眺めは圧巻です。
スイーツには、真っ赤なチーズケーキや、真っ白なサワークリームロールに、甘夏とアプリコットのババなど美しい品々が登場。セイボリーには、真っ黒な竹炭フィナンシェとキャビアや、アイスクリーム形の桜エビのコルネと緑野菜のボンボンなど、見た目も華やかで絶妙なメニューが揃います。スコーンは、胡桃とレーズンに、アマゾンカカオ風味の2種類があり、それぞれにマッチするクリームが乗せられており完璧な味に仕上げられています。
スイーツからセイボリーまで、ニューヨークの優雅な美しさを感じられるラインナップです。
真っ赤で美しい「レッドベルベットチーズケーキ ローズ」
ウォルドーフ・アストリアのシグネチャースイーツであるチーズケーキ。
焼き上げたベイクドチーズケーキをミキサーでとろっとしたムース状にし、中には甘みと酸味が凝縮されたいちごのコンフィチュールが入っています。新食感のチーズケーキを体験できます。
編集部お気に入りのスイーツ「弓削牧場蜂蜜とパイナップルのタルトフルール」
散りばめられた色鮮やかな花びらの下には、濃厚で甘さ控えめなホイップクリームと、甘みが最大限に引き出された完熟パイナップルのカットが詰められています。タルト生地はサクッとしており、噛むと甘みと生地の香ばしさがジュワッと広がります。
甘いパイナップルに、濃厚なクリーム、さっくりとしたタルト生地が合わさり、口いっぱいに幸福感が広がります。
編集部お気に入りセイボリー2種
編集部が特に虜となったセイボリー1つめは、シグネチャーセイボリーである「竹炭のフィナンシェとWAオリジナルキャビア サワークリーム添え」（写真上）。
トラピストバターとアーモンドの風味が広がる竹炭フィナンシェの甘みと、オリジナルキャビアの塩味が混ざった、絶妙な甘じょっぱさがクセになります。サワークリームの爽やかさもアクセントになっています。
編集部お気に入りのセイボリー2つめは、「椎茸とフォアグラのガトー モリーユ茸のジュレとポルチーニクリーム」（写真下）。
うまみが凝縮されたフォアグラと椎茸のムースと、深い味わいの鴨のリエットを、モリーユ茸のジュレで包み、黒トリュフやポルチーニのクリームを添えています。フォアグラや茸の芳醇で濃厚なうまみが、口の中で合わさる時間は至高の瞬間です。
※「リエット」＝お肉を脂でじっくり煮込み、ほぐしてペースト状にしたフランスの伝統的な保存食
見た目もかわいいセイボリー「サクラエビのコルネと緑野菜のボンボン 春の芽生え」
春野菜を使ったコルネには、桜エビと豆のクリームが入っており、トップには、春キャベツや春野菜で作ったスープのボールが乗っています。
エビの香ばしさがあふれるコルネの生地と、エビのうまみと豆の濃厚で優しい味わいを、春野菜のスープが引き立ててくれる一品です。コルネのサクサク食感とクリームのなめらかな食感のハーモニーも楽しいです。
2種類のふわふわなスコーン
「胡桃とレーズンのスコーン ウォルドーフサラダへのオマージュ」（写真左）は、くるみとリンゴを使った「ウォルドーフ・サラダ」をモチーフにしたスコーン。
苦みとコクのある胡桃と甘みが濃縮されたレーズンを混ぜた生地に、優しい酸味とほのかな甘みのあるリンゴのムースと、リンゴのピクルスを合わせたスコーンです。
「アマゾンカカオ風味のスコーン プラリネのクリームとモカシロップ」（写真右）は、コーヒーをイメージしたスコーン。
アマゾンカカオを使用した生地に、プラリネを使った濃厚で甘いバタークリームと、エスプレッソのシロップをかけたスコーンです。口に入れると、モカを凝縮させたようなクリームとシロップが、カカオ風味のスコーンを引き立てます。
◆4,000円で追加できるオプションセット
オプションメニュー「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」
2品 4,000円で追加できるオプションメニューのひとつ「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」は、ウォルドーフの古いレシピブックにあるジャン・クラウド氏のスイーツをオマージュしたパフェ。
チョコレートの下には、チョコレートやヘーゼルナッツのクリームに、いちごのジュレやコンポートが詰められており、中央には濃厚なアマゾンカカオのアイスクリームが盛り付けられています。カカオの持つ濃厚な味わいといちごの甘酸っぱさが絶妙に合わさった究極のデザートです。
オプションメニュー「黒毛和牛のローストビーフ」
もうひとつの「黒毛和牛のローストビーフ シルキーマッシュポテトと山わさび風味のグレイビーオニオンソース」は、その時々のおすすめの黒毛和牛が使用されています。
お肉は、ひと口で噛み切れるほど柔らかく、ふわふわしており、これ以上ないほどにお肉の食感が引き出されています。醤油やみりんを使用した和風のオニオンソースも柔らかなお肉を最大限に引き立ててくれます。
開業1周年を記念した特別オファー!グラスシャンパンサービス付きプラン
2026年4月24日（金）までは、開業1周年を迎えられた感謝を込めてグラスシャンパンがサービスされる特別なプランも登場します。
特別なオファーを受けられる期間に、ぜひ、ウォルドーフ・アストリア大阪のアフタヌーンティーを体感してください。
2026年3月に開業1周年を迎えた「ウォルドーフ・アストリア大阪」。その28階にあるラウンジ＆バー「ピーコック・アレー」で、2026年5月31日（日）まで提供される1周年記念の特別なアフタヌーンティーを体験してきました。
メニューには、ニューヨークの洗練された美意識をシェフが丁寧に表現するスイーツとセイボリーが揃い、週末のおでかけや、ご褒美に訪れたいアフタヌーンティーでした。
圧巻の眺望と洗練されたスイーツとセイボリーが贈る優雅な午後
ウォルドーフ・アストリアは、日本で初めてのヒルトン最上級ラグジュアリーブランドです。グラングリーン大阪 南館に位置し、28階の「ピーコック・アレー」は、大阪を流れる淀川から、兵庫県の六甲山まで一望できるロケーションで、大きな窓から見える眺めは圧巻です。
スイーツには、真っ赤なチーズケーキや、真っ白なサワークリームロールに、甘夏とアプリコットのババなど美しい品々が登場。セイボリーには、真っ黒な竹炭フィナンシェとキャビアや、アイスクリーム形の桜エビのコルネと緑野菜のボンボンなど、見た目も華やかで絶妙なメニューが揃います。スコーンは、胡桃とレーズンに、アマゾンカカオ風味の2種類があり、それぞれにマッチするクリームが乗せられており完璧な味に仕上げられています。
スイーツからセイボリーまで、ニューヨークの優雅な美しさを感じられるラインナップです。
真っ赤で美しい「レッドベルベットチーズケーキ ローズ」
ウォルドーフ・アストリアのシグネチャースイーツであるチーズケーキ。
焼き上げたベイクドチーズケーキをミキサーでとろっとしたムース状にし、中には甘みと酸味が凝縮されたいちごのコンフィチュールが入っています。新食感のチーズケーキを体験できます。
編集部お気に入りのスイーツ「弓削牧場蜂蜜とパイナップルのタルトフルール」
散りばめられた色鮮やかな花びらの下には、濃厚で甘さ控えめなホイップクリームと、甘みが最大限に引き出された完熟パイナップルのカットが詰められています。タルト生地はサクッとしており、噛むと甘みと生地の香ばしさがジュワッと広がります。
甘いパイナップルに、濃厚なクリーム、さっくりとしたタルト生地が合わさり、口いっぱいに幸福感が広がります。
編集部お気に入りセイボリー2種
編集部が特に虜となったセイボリー1つめは、シグネチャーセイボリーである「竹炭のフィナンシェとWAオリジナルキャビア サワークリーム添え」（写真上）。
トラピストバターとアーモンドの風味が広がる竹炭フィナンシェの甘みと、オリジナルキャビアの塩味が混ざった、絶妙な甘じょっぱさがクセになります。サワークリームの爽やかさもアクセントになっています。
編集部お気に入りのセイボリー2つめは、「椎茸とフォアグラのガトー モリーユ茸のジュレとポルチーニクリーム」（写真下）。
うまみが凝縮されたフォアグラと椎茸のムースと、深い味わいの鴨のリエットを、モリーユ茸のジュレで包み、黒トリュフやポルチーニのクリームを添えています。フォアグラや茸の芳醇で濃厚なうまみが、口の中で合わさる時間は至高の瞬間です。
※「リエット」＝お肉を脂でじっくり煮込み、ほぐしてペースト状にしたフランスの伝統的な保存食
見た目もかわいいセイボリー「サクラエビのコルネと緑野菜のボンボン 春の芽生え」
春野菜を使ったコルネには、桜エビと豆のクリームが入っており、トップには、春キャベツや春野菜で作ったスープのボールが乗っています。
エビの香ばしさがあふれるコルネの生地と、エビのうまみと豆の濃厚で優しい味わいを、春野菜のスープが引き立ててくれる一品です。コルネのサクサク食感とクリームのなめらかな食感のハーモニーも楽しいです。
2種類のふわふわなスコーン
「胡桃とレーズンのスコーン ウォルドーフサラダへのオマージュ」（写真左）は、くるみとリンゴを使った「ウォルドーフ・サラダ」をモチーフにしたスコーン。
苦みとコクのある胡桃と甘みが濃縮されたレーズンを混ぜた生地に、優しい酸味とほのかな甘みのあるリンゴのムースと、リンゴのピクルスを合わせたスコーンです。
「アマゾンカカオ風味のスコーン プラリネのクリームとモカシロップ」（写真右）は、コーヒーをイメージしたスコーン。
アマゾンカカオを使用した生地に、プラリネを使った濃厚で甘いバタークリームと、エスプレッソのシロップをかけたスコーンです。口に入れると、モカを凝縮させたようなクリームとシロップが、カカオ風味のスコーンを引き立てます。
◆4,000円で追加できるオプションセット
オプションメニュー「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」
2品 4,000円で追加できるオプションメニューのひとつ「ジャン・クラウド・エクストラ風 苺とカカオのクープ」は、ウォルドーフの古いレシピブックにあるジャン・クラウド氏のスイーツをオマージュしたパフェ。
チョコレートの下には、チョコレートやヘーゼルナッツのクリームに、いちごのジュレやコンポートが詰められており、中央には濃厚なアマゾンカカオのアイスクリームが盛り付けられています。カカオの持つ濃厚な味わいといちごの甘酸っぱさが絶妙に合わさった究極のデザートです。
オプションメニュー「黒毛和牛のローストビーフ」
もうひとつの「黒毛和牛のローストビーフ シルキーマッシュポテトと山わさび風味のグレイビーオニオンソース」は、その時々のおすすめの黒毛和牛が使用されています。
お肉は、ひと口で噛み切れるほど柔らかく、ふわふわしており、これ以上ないほどにお肉の食感が引き出されています。醤油やみりんを使用した和風のオニオンソースも柔らかなお肉を最大限に引き立ててくれます。
開業1周年を記念した特別オファー!グラスシャンパンサービス付きプラン
2026年4月24日（金）までは、開業1周年を迎えられた感謝を込めてグラスシャンパンがサービスされる特別なプランも登場します。
特別なオファーを受けられる期間に、ぜひ、ウォルドーフ・アストリア大阪のアフタヌーンティーを体感してください。