「トラウトが元気なのは嬉しいね」打率2割台前半も、OPSは…「怪我がなかったらやっぱ凄い選手だよなぁ」2試合連続アーチに日本のファンも歓喜

トラウトが2試合連発の5号ソロを放った(C)Getty Images

エンゼルスのマイク・トラウトが現地時間4月14日、敵地でのヤンキース戦に「2番・中堅」で先発出場し、初回の第1打席で2試合連発の5号ソロを放った。



トラウトの豪快アーチが一発攻勢の火蓋を切った。ジョ・アデル、ホルヘ・ソレアの2人も一発を放ち、左腕ライアン・ウェザースから3者連続本塁打となった。

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米メディア『ClutchPoints』によれば、トラウトはこれで今シーズン5本目の本塁打となったが、試合前まで打率は.224だった。しかし「放ったヒットのほとんどが長打であるため、OPSは.900前後という高い数値を維持している」と伝え、持ち味を発揮している。

SNS上では「トラウトが元気なのは嬉しいね」「トラウト絶好調」「トラウトは怪我がなかったらやっぱ凄い選手だよなぁ華があるし」「トラウトアニキが打ってるのみると嬉しい」と、日本のファンから続々とコメントが寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]