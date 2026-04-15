◆米大リーグ ブルワーズ―ブルージェイズ（１４日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ブルワーズ戦に「７番・三塁」で先発出場。自身４試合ぶりの安打をマークした。

この日はブ軍先発の“怪物右腕”ミジオロウスキーの前に二直、空振り三振に倒れたが、１点を追う７回１死の第３打席でＷＢＣで優勝したベネズエラ代表の左腕セルパから遊撃内野安打を放った。一塁は際どいタイミングとなったが、激走でセーフをもぎ取った。

メジャー１年目の今季はデビューから６試合連続安打を放つなど順調なスタート。３月２９日（同３０日）の本拠地・アスレチックス戦では待望の１号を放ち、３０日（同３１日）のロッキーズ戦では２試合連発をマークしたが、４月に入って苦しんでいた。１１日（同１２日）には休養のため初めて欠場したが、１２日（同１３日）のツインズ戦も４打数無安打１四球。この日まで３戦連続無安打だったが、試合のなかった１３日（同１４日）を挟み、まずはＨランプをともした。

今季は試合前の時点で打率２割４厘、２本塁打、３打点。初めて対戦する相手投手、環境にも慣れていく中で「日々、いいものを見つけられるように頑張っていきたい」と足元を見つめてきた。チームでは正捕手のカーク、不動の１番スプリンガーら故障者が続出しており、ルーキーながら岡本にかかる期待は大きい。