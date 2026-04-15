木原官房長官　誤解を招かないよう「しっかり反省すべき」　自民党大会での自衛官国歌斉唱めぐり“法律と政治的なことは別問題”

木原官房長官は15日の衆院内閣委員会で、12日に行われた自民党大会で、自衛官が制服姿で国歌を斉唱したことについて「政治的に誤解を招くようなことがないかという点ではしっかりと反省すべきものだ」との考えを示した。

委員会の質疑で中道改革連合の長妻議員は、この自衛官の国歌斉唱を自衛隊が組織として承認していたことに疑問を呈し、木原長官の見解を尋ねた。

これに対し木原長官は「当該自衛官は、職務ではなく、今、長期休暇中で私人として、関係者からの依頼を受けて国家を歌唱したと承知している。直接本人がというよりも、これは党大会のイベント会社が防衛省に、これは自衛隊法違反に違反となるかを尋ねたところ、自衛隊法には触れない、違反しないということであったので、本人の出演に至ったと承知している」と述べた。

木原長官はその上で、「これが上まで上がったかというと実はそこで止まっていて、ここに私は問題があると思っている。実際には法的に問題はなくても、政治レベルの政務三役あるいは官房長・事務次官であったり、そういうところまで上がっていれば、また別の判断があったかと思う。しかしながらこの時点で自衛隊法違反ではなかった、つまり法律に違反するということと、しっかりと政治的に何か誤解を招くようなことがないかということは別問題だと思うので、その点は、しっかりと反省すべきものだと考えている」と述べた。

長妻氏は「私は自民党は罪なことをしたと思う。これは断りきれないですよ自衛隊は。今の力関係で言えば。おそらく野党の会に出るということだったら、即断っていたと思う、同じパターンでも自衛隊は・こういうようなことを是正をしないと非常に危うくなる」と指摘した。

そして、木原長官の防衛相時代の自衛隊に関する発言を引き合いに、「我々も自衛隊応援議員連盟というのを作って自衛隊を応援している。野党が自衛隊の足を引っ張っていて与党だけが自衛隊を応援しているということは全く間違いだ・インテリ部門と政治との距離というのをしっかり考えていただきたい」と述べた。