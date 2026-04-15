【四則演算クイズ】1分ですっきり！ 空欄に当てはまる記号は？ 4と9の関係性がヒント
数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。隙間時間のトレーニングで、思考の柔軟性を高めていきましょう。
4 □ 9 □ 6 = 42
ヒント：まずは「4 」と「 9」を計算して、42に近づけてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
どのように計算すれば「42」になるか、順番に見ていきましょう。
4 × 9 ＝ 36
36 ＋ 6 ＝ 42
数字をパズルのように組み合わせて正解を見つけることで、思考の柔軟性がぐんと高まります。解けた時の心地よい達成感を、ぜひ日々の活力にしてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。隙間時間のトレーニングで、思考の柔軟性を高めていきましょう。
問題：□に入る記号は？次の式の計算結果を考えてみましょう。
4 □ 9 □ 6 = 42
ヒント：まずは「4 」と「 9」を計算して、42に近づけてみましょう。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：× と ＋正解は「×（かける）」と「＋（たす）」でした。
▼解説
どのように計算すれば「42」になるか、順番に見ていきましょう。
4 × 9 ＝ 36
36 ＋ 6 ＝ 42
数字をパズルのように組み合わせて正解を見つけることで、思考の柔軟性がぐんと高まります。解けた時の心地よい達成感を、ぜひ日々の活力にしてくださいね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)