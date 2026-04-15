「42」という数字を作るために、どの記号を入れればいいでしょうか？九九をパっと思い出せれば、正解はすぐそこです。1分以内の正解を目指して、頭の中をパズルモードに切り替えて挑戦してみましょう！

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数字の共通点や規則性などを見いだし、スマートに計算できる「脳トレ算数クイズ」！

一見難しそうですが、ある法則に気が付けばすぐに解ける問題です。隙間時間のトレーニングで、思考の柔軟性を高めていきましょう。

問題：□に入る記号は？

次の式の計算結果を考えてみましょう。

4 □ 9 □ 6 = 42

ヒント：まずは「4 」と「 9」を計算して、42に近づけてみましょう。

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正解：× と ＋

正解は「×（かける）」と「＋（たす）」でした。

▼解説
どのように計算すれば「42」になるか、順番に見ていきましょう。

4 × 9 ＝ 36
36 ＋ 6 ＝ 42

数字をパズルのように組み合わせて正解を見つけることで、思考の柔軟性がぐんと高まります。解けた時の心地よい達成感を、ぜひ日々の活力にしてくださいね！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)