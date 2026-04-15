「びっくり！」中川翔子、「弟くんがつかまり立ちしました」報告「成長早いですね〜！」「尊い」
タレントの中川翔子さんは4月13日、自身のInstagramを更新。双子の弟がつかまり立ちした時の様子を公開しました。
【写真＆動画】中川翔子の息子がつかまり立ち
コメントでは「8枚目の写真、無茶苦茶かわいい」「ふらふらしながら立ってるの見ると尊い！感動しました」「お尻突き出して頭重そうにしてプルプル立ってるの可愛い」「本当にしょこたん似で可愛いですね」「ふたごちゃん成長早いですね〜！そして運動神経が良さそう…！」「もうつかまり立ちができるなんて、すごい 早い」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真＆動画】中川翔子の息子がつかまり立ち
「無茶苦茶かわいい」中川さんは「今日は弟くん日記 次回お兄ちゃんスペシャルにしよう な、なんと弟くんがつかまり立ちしましたびっくり！立ちたい願望がずっとすごくあったのは伝わってたが アンパンマンのおもちゃにつかまって、、！瞬間目撃できてよかった！」とつづり、18枚の写真と1枚の画像、1本の動画を投稿。次男がアンパンマンのおもちゃにつかまって立つ後ろ姿や、動画では少しふらつきながらも一生懸命立とうとする姿が見られます。
「弟くんばかりと言われる」10日の投稿では「弟くんばかりと言われることがありますがそんなことないんです、なんならお兄ちゃんがママ大好きでいつもおっぱい抱っこ、弟くんはパパがいいパパにべったりです、不思議だね！2人とも可愛すぎる腕が足りない！」とつづっていた中川さん。長男を抱っこしているショットなどを載せています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)