RASEN株式会社が、アニメ同時視聴プラットフォーム『RASENWATCH』のスマホ版（iOS）の提供を開始した。

『RASENWATCH』は、YouTubeと各種動画配信サービスを自動で同期再生し、ワンクリックで同時視聴体験を楽しめるプラットフォームだ。「同時視聴」とは、YouTuberや配信者とアニメ・映画などの映像作品を同時に視聴する体験のことで、近年急速に広がっている。

同時視聴にはこれまで、配信サービスとYouTubeを別々に開いて秒単位で再生タイミングを合わせる必要があるほか、途中停止やYouTube広告により再生位置がずれる、スマホ1台では両方を同時に開けないなどの課題があった。PC版はすでにリリースされていたが、スマホ1台での同時視聴は実質的に不可能だったという。

今回リリースされたスマホ版では、作品と話数を選ぶだけでYouTubeと配信サービスの両方が自動で起動する。再生開始タイミングの自動調整機能を搭載しており、途中停止や広告で生じるズレも自動補正される。完全同期再生はAmazon Prime Video・U-NEXT・DMM TVに対応している。

UIはスマホ1台での利用に最適化されており、YouTube画面と配信サービス画面を1画面に収めた構成となっている。コメント欄やチャットリプレイもそのまま閲覧可能だ。

そのほかの機能として、次話・前話への移動をワンタップで行える話数の自動切り替え機能や、配信者・作品単位での横断検索機能を備えている。対応配信サービスはNetflix、Amazon Prime Video、U-NEXT、dアニメストア、DMM TVをはじめとする各種サービスとなる。

RASEN株式会社は今後、スマホ版独自の機能追加や対応プラットフォームのさらなる拡大を予定しているとのことだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）