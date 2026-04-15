グラビアアイドル、レースクイーンとして活動する早川みゆき（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。スーパーGT開幕戦での“美腹筋ショット”を披露した。

「SUPERGT2026 開幕戦 Rd.1 OKAYAMA 本日決勝でした！！JLOC87号車は、15位という結果になりました」と、12日に岡山国際サーキットで行われたスーパーGT開幕戦のGT300クラス決勝のJLOC・Lamborghini・GT3 87号車の成績を報告。

マシンカラーと同じエメラルドグリーンに白いラインの入ったコスチューム姿の写真をアップし「たくさんのご声援をありがとうございました！今シーズンも大好きなチームで活動できて、間近でレースの熱量を感じて、最高の1日でした！」と感謝。

「私のスケジュールに合わせて会いに来てくれた方も本当にありがとう！！次戦は5月の富士 知れば知るほどSUPERGTが好きになるよ！次戦もとっても楽しみです」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「サイコーだ〜」「輝いています」「カッコかわゆゆだぁぁぁぁぁ」「可愛い」「長丁場大変お疲れ様でした」などの声が寄せられている。

早川は、2022年スーパーGTでレースクイーンデビューし、同年の日本レースクイーン大賞で新人賞を受賞。25年はチーム「JLOC AMBASSADOR」などで活動した。今年1月の「レースアンバサダーアワード2025」では、「実行委員会特別賞」を受賞。神奈川県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル70、スリーサイズはB80・W59・H87。チャームポイントは脚。趣味はバックパッカッキング、ミニチュアフードづくり。特技は、馬の鳴きまね。