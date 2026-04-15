サンリオのぷっくりキラキラなシール最新作!「みずあめステッカー」発売
東洋ケースは、ぷっくりとした立体感と透明感がかわいいサンリオキャラクターズのみずあめステッカーを発売する。
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場。スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムをかわいくデコレーションできる、子どもから大人まで楽しめるサンリオキャラクターズのシールだ。
「サンリオキャラクターズ みずあめステッカー」のサイズは、フィルム：W4cm×H20cm、ステッカー：大/直径3cm、小/直径2.4cm。種類は、ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン。
ハローキティ、マイメロディ、クロミ、シナモロール、ポムポムプリンの人気キャラクターが登場。スマホケースやシール帳、鏡、文具など様々なアイテムをかわいくデコレーションできる、子どもから大人まで楽しめるサンリオキャラクターズのシールだ。
「サンリオキャラクターズ みずあめステッカー」のサイズは、フィルム：W4cm×H20cm、ステッカー：大/直径3cm、小/直径2.4cm。種類は、ハローキティ/マイメロディ/クロミ/シナモロール/ポムポムプリン。