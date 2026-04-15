女優の伊東美咲（４８）が久々に近影を見せた。

１５日までにマネージャーがインスタグラムを更新し、「お世話になっているヘアメイクの千吉良恵子さんがプロデュースされた、新しいコスメ『ｉｆｏｏ』。とある撮影にて一足早く使用させていただいたのですが、とっても素敵でした！発売は４月２３日からとのことです」とコスメを紹介。「なんの撮影だったかは、また後日お知らせさせていただきます。楽しみにお待ちくださいませ！」とファンに呼びかけ、千吉良氏にメイクをしてもらう伊東の姿を撮影した。

インスタグラムで顔を見せるのは、昨年１２月の投稿以来。フォロワーは「可愛い過ぎ」「歳取らないお方！美しい」「千吉良恵子さんプロデュース、目元が瞬き眩しく輝きワンピース美しい」「女神様」と美ぼうにくぎ付け。また「久しぶりに見ました。全然変わってないなあ」「伝説のドラマ【電車男】そんなエルメスさんは今もなお品格を兼ね備えた美しさがとても素敵です」と、昔と変わらぬ姿に衝撃を受けた。

伊東は２００５年にドラマ「電車男」にエルメス役で出演するなど、数多くのドラマや映画で活躍。０９年にパチンコメーカー「京楽産業」社長の榎本善紀氏と結婚。翌年に長女、１５年に長男、１８年に次女を出産し、現在は３児の母。子どもたちの教育のために米ハワイで暮らしていたが、２４年８月にシンガポールへの移住を報告した。