“酔わせてほしいの”――ときちゃんが魅せる、赤ワインと露天風呂と官能美ボディ

視聴者が選んだ「理想のシチュエーション」を凝縮！『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！

週刊SPA!による撮り下ろし水着グラビアを凝縮した写真集シリーズ『旬撮GIRL Vol.29』が発売中だ。今回は、同誌の人気配信企画「推し撮生会議」で選ばれた6人をピックアップ。視聴者投票で決定したユニークなシチュエーションを、大ボリュームで収録している。

表紙を飾るのは、“東海が生んだ奇跡”こと南みゆか。2月にはアイドルグループ「Sophià la Mode（ソフィアラモード）」としてデビューした彼女が、“くノ一”をテーマにセクシーな忍者衣装や艶やかな浴衣姿を披露する。裏表紙には、“恥ずかしがるバニー動画”で大きな話題を呼んだときちゃんが登場。旅館を舞台に、ほろ酔いから酩酊へと変化していく繊細な表情で魅了する。

※「推し撮」とは？：週刊SPA!の人気月イチのYoutube生配信番組「推し撮生会議」で決定したシチュエーショングラビアを掲載するコーナー

ときちゃん：トロけるほろ酔い美ヒップ

・テーマ：酔わせてほしいの

・場所：旅館

・衣装：紫ランジェリー

ときちゃん 撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

ギンガムチェックのレオタードビキニを身に纏い、胸元のリボンに視線を誘う――。ときちゃんが、回避不能な必殺のコンボを繰り出す。露出度の高い大胆な衣装は、見る者すべてを釘付けにする破壊力だ。

ときちゃん 撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

今回のテーマは「酔わせてほしいの」。風情ある旅館を舞台に、赤ワインを嗜み、薬酒で火照った体を露天風呂へと運ぶ。湯船に浸かりながら日本酒を煽るその姿は、まさに夢のようなシチュエーションだ。

ときちゃん 撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

酒に酔い、自分をさらけ出していく彼女の姿はあまりに艶やかである。誌面を通じてときちゃんと共に晩酌を楽しみ、その芳醇な魅力に酔いしれてほしい。

【プロフィール】

ときちゃん

2023年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2nd写真集『ときちゃんネイキッド！』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』が絶好調！

【クレジット】撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

さらに誌面には、込山榛香、ちとせよしの、神山みれい、篠崎彩奈らも出演。それぞれが独自のシチュエーションに挑戦した、渾身の“推し撮グラビア”は必見だ。

【ほか出演者プロフィール】

ちとせよしの：雪うさぎのセクシー恩返し

’00年、佐賀県生まれ。元鉄工所勤務のグラドル・大食いタレントとして活躍するほか、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活躍中。

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神山みれい：秘境で暮らすセクシーターザン

00年生まれ、熊本県出身。東京・六本木のショークラブ「ROKUSAN ANGEL」の人気ダンサー。グラビアのほか女優としても活躍。恋愛シミュレーションゲーム「敏感！恋のアンテナ ビンビン別嬪荘(べっぴん荘)」でヒロインの一人を演じる。

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篠崎彩奈：濡れ肌を彼シャツで温めて

1996年、埼玉県生まれ。T156。’24年にAKB48を卒業し、現在は女優として活動中。主な出演作品にABEMAドラマ『私が獣になった夜』(’22年)、映画『囁きの河』(’25年)など。

『旬撮GIRL Vol.29』は好評発売中！