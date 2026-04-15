感謝が伝わるお礼の挨拶はどう言えばいい？【好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術】

お礼の挨拶

言いかえPOINT

想定内のお礼では、相手の心に響きにくいもの。いただき物のお礼を伝えるときにオススメなのが、第三者の「喜びの声」を伝えるという方法。自分の贈り物が、相手と相手の大切な人に喜んでもらえることは、贈り主にとって大きな喜びです。もちろん、具体的に「喜びの声」を伝えてくれたことにも感謝の念を抱くでしょう。

ワンポイント！ 知人宅を訪問するとき＆家に招待するときのフレーズ集

訪問するとき

【訪問時の挨拶】：「本日はお招きいただきありがとうございます」

【食べ物や飲み物などを出されたとき】：「遠慮なくいただきます」

【引き留められたとき】：「今日は遠慮させていただきます」

【帰るとき】：「そろそろおいとまします」

招待するとき

【迎え入れる】：「どうぞお上がりください」

【いただいた手土産を出すとき】：「おもたせで恐縮ですがお召し上がりください」

【お客様が帰るとき①】：「なんのお構いもできませんで」

【お客様が帰るとき②】：「お足元に気をつけてお帰りください」

【出典】『好かれて人間関係がラクになる！ 言い方＆返し方の技術』著：山口拓朗