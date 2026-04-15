佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の15日の天気をお伝えします。



15日の朝の天気図を見てみると、九州付近では前線が東西に延びています。三角と半円が描かれている前線を「停滞前線」といい、同じようなところに居座るのが特徴です。前線が真横にかかっていて、まるで梅雨のような気圧配置です。先週から雨の日が多いのも、この影響です。16日の天気図では、九州付近では前線の活動が弱まり不明瞭になります。16日は久しぶりに日差しが戻るでしょう。



「天気の予想」

15日の午前中は本降りの雨が続くでしょう。午後にはやむところがほとんどですが、曇り空が続きます。午後もにわか雨の可能性がありますので、空模様にご注意ください。雨がやんでからも、福岡県の沿岸の地域では風が強めに吹きます。高い波に注意してください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

午前は本降りで、時折ざっと雨足が強まります。大きめの傘が良いでしょう。午後はにわか雨の可能性がありますが、おおむね曇り空です。午後からお出かけの場合は折りたたみ傘で十分でしょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市で18℃、北九州市で17℃など、朝からほとんど気温が変わらないでしょう。一日を通して、長袖のシャツにカーディガンなどの羽織り物で過ごせそうです。



「なのか間予報」

木曜日は久しぶりに晴れるでしょう。貴重な日差しとなりそうです。金曜日、土曜日は再びすっきりしない天気が続きます。日曜日以降は晴れ間があり、気温が上がります。福岡市でも夏日の予想で、5月中旬～下旬並みの陽気になるでしょう。